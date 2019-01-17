В ГФС рассказали, сколько НДС возместили плательщикам в 2018 году

Новости Бизнеса: Бизнесу в прошлом году возместили НДС почти на 10% больше.

Бизнесу в 2018 году было возмещено 131,7 млрд грн налога на добавленную стоимость, что на 9,7%, или на 11,6 млрд грн больше, чем в 2017 году.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

"В течение 2018 года плательщикам было возмещено 131,7 млрд грн налога на добавленную стоимость. Это на 9,7%, или на 11,6 млрд грн больше, чем в 2017 году. В 2017 году плательщикам было возвращено 120,1 млрд грн",- говорится в сообщении.

В ГФС отмечают, что на 10%, или на 1 млрд грн, выросла в прошлом году и среднемесячная сумма возмещения НДС. Если в 2017 году этот показатель составлял 10 млрд гривень, то в 2018 году он вырос до 11 млрд грн. В декабре 2018 года плательщикам было возмещено 10,1 млрд грн.

Как известно, возмещение налога на добавленную стоимость происходит автоматически и прозрачно, что лишает каких-либо возможностей для манипуляций с этим процессом. В течение 2018 года почти 80% заявленных к возврату сумм возмещались в течение месяца по результатам камеральных проверок.