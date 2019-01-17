Скачать
Четверг, 17.01.2019
Рада приняла важный церковный закон: что изменится для украинцев
Рада приняла важный церковный закон: что изменится для украинцев
Новый глава ОБСЕ шокирован после своей первой поездки на Донбасс
Новый глава ОБСЕ шокирован после своей первой поездки на Донбасс
УХЛ: Донбасс по буллитам обыграл Днепр в матче лидеров
УХЛ: Донбасс по буллитам обыграл Днепр в матче лидеров
Крещение Господне 2019: традиции, история
Крещение Господне 2019: традиции, история

В ГФС рассказали, сколько НДС возместили плательщикам в 2018 году

В ГФС рассказали, сколько НДС возместили плательщикам в 2018 году
16:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Бизнесу в прошлом году возместили НДС почти на 10% больше.

Бизнесу в 2018 году было возмещено 131,7 млрд грн налога на добавленную стоимость, что на 9,7%, или на 11,6 млрд грн больше, чем в 2017 году.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

"В течение 2018 года плательщикам было возмещено 131,7 млрд грн налога на добавленную стоимость. Это на 9,7%, или на 11,6 млрд грн больше, чем в 2017 году. В 2017 году плательщикам было возвращено 120,1 млрд грн",- говорится в сообщении.

В ГФС отмечают, что на 10%, или на 1 млрд грн, выросла в прошлом году и среднемесячная сумма возмещения НДС. Если в 2017 году этот показатель составлял 10 млрд гривень, то в 2018 году он вырос до 11 млрд грн. В декабре 2018 года плательщикам было возмещено 10,1 млрд грн.

Как известно, возмещение налога на добавленную стоимость происходит автоматически и прозрачно, что лишает каких-либо возможностей для манипуляций с этим процессом. В течение 2018 года почти 80% заявленных к возврату сумм возмещались в течение месяца по результатам камеральных проверок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НДС, Возмещение НДС, ГФС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оттепель перед сильными морозами: синоптики дали свежий прогноз погоды
02 Гороскоп на сегодня, 17 января 2019: все знаки Зодиака
03 Поздравления с Днем рождения: открытки и смс на 17 января
04 Рада приняла важный церковный закон: что изменится для украинцев
05 Крещение-2019: когда купаться в проруби и освящать воду, приметы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Оттепель перед сильными морозами: синоптики дали свежий прогноз погоды
Оттепель перед сильными морозами: Погода на 17 января
Укрзализныця запускает новый онлайн-сервис
Укрзализныця запускает новый онлайн-сервис
Депутаты подтвердили продление моратория на продажу земли
Верховная Рада отказалась снять мораторий на землю
На одной из сторон Титана заметили следы дождей
На одной из сторон Титана заметили следы дождей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь