НБУ прогнозирует снижение инфляции до 7% в этом году

Новости Бизнеса: Нацбанк прогнозирует инфляцию не более 7% по итогам года.

В Национальном банке Украины прогнозируют, что по итогам 2019 года инфляция не должна превысить отметку в 7%.

Об этом во время выступления в Верховной Раде сказал председатель Нацбанка Яков Смолий, сообщает корреспондент Укринформа.

"На этот год мы прогнозируем, что инфляция к концу года должна составить не более 7%, а именно 6,9%", - сказал Смолий.

Как известно, инфляция в Украине в 2018 году составила 9,8%.

Напомним, национальный банк Украины выпустит в обращение монеты номиналами 5 и 10 гривен.