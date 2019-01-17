Будут ли изымать бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен: пояснения НБУ

Новости Бизнеса: В Нацбанке Украины пояснили дальнейшую судьбу бумажных денег номиналом 1, 2, 5, 10 гривен.

Национальный банк Украины не будет изымать из оборота бумажные деньги номиналом 1, 2, 5, 10 гривен в связи с выпуском новых монет этих номиналов. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Бумажные деньги номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен будут одновременно находиться в обороте с новыми монетами, в том числе с планируемыми в 5 и 10 гривен. В НБУ пояснили, что бумажные деньги со временем постепенно перестанут печататься и останутся лишь для коллекционеров.

«Банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен не будут изыматься из оборота, но со временем НБУ прекратит печатать эти банкноты и дополнительно пополнять ими денежный оборот. Банкноты соответствующих номиналов будут выпускаться только для нужд коллекционеров», - пояснили в НБУ.

Что касается сроков введения новых монет номиналом 5 и 10 гривен, в НБУ озвучили планы выпуска их на 2019-2020 годы, но пока без конкретной даты. Традиционно украинцы будут предупреждены за несколько месяцев до их выпуска — после принятия постановления в НБУ.

Украинскую гривну официально ввели в сентябре 1996 года в рамках денежной реформы. Сейчас в обороте находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 гривен, а также монеты 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек, а также 1-2 гривни.

В 2019-2020 годах планируется выпустить монеты по 5 и 10 гривен, которые призваны заменить банкноты соответствующего номинала. В июле в Украине перестали чеканить монеты 1, 2, 5, 25 копеек, но их оборот никак не ограничен на территории Украины.