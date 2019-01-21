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Украинцы, получающие зарплату в конвертах, рискуют остаться без субсидий

Украинцы, получающие зарплату в конвертах, рискуют остаться без субсидий
05:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: ГФС будет лишать субсидий за зарплату в конвертах.

И.о. заместителя председателя Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов заявил, что граждане, которые получают зарплату в конвертах, останутся без субсидий.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Бамбизов отметил, что ГФС для борьбы с теневой экономикой активизирует сотрудничество с Министерством социальной политики. По его словам, когда ведомство будет выявлять неофициально трудоустроенных лиц, передавать эту информацию в Минсоцполитики, а там уже будут проецировать ее на получение субсидий.

"Если человек, который получает субсидии, является официально безработным, возникает логичный вопрос. Он получает доходы, не указывает их и незаконно получает субсидии. Мы будем сотрудничать с Гоструда, Минсоцполитики и Национальной полицией", - сказал Бамбизов.

В ГФС надеются, что работодатели проявят социальную ответственность в отношении работников.

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Зарплата, Теневая экономика, Субсидии, ГФС.
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