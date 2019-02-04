Стало известно, сколько Украина выплатит внешним кредиторам в этом году

Новости Бизнеса: В этом году Украине предстоит выплатить по внешним долгам более $6 миллиардов.

Украине предстоит в 2019 году заплатить внешним кредиторам в счет погашения и обслуживания долга около 179 миллиардов гривень, или 6,1 миллиарда долларов по официальному курсу Национального банка. Об этом сказал заместитель министра финансов Украины Василий Шкураков.

"Платежи по внешнему долгу запланированы в объеме около 179 миллиардов гривень, или 6,1 миллиарда долларов по курсу НБУ", - сказал он.

По его словам, предстоит в том числе погашение в мае на 1 миллиард долларов по евробондам, размещенным в 2014 году под гарантии правительства США.

Также предстоит окончательное погашение в сентябре по бондам на 660 миллионов долларов, выпущенным в 2015 году. Платежи в пользу МВФ в течение года составят в общей сумме около 1,2 миллиарда долларов, в пользу других международных финансовых организаций - около 0,8 миллиарда долларов.

Наиболее существенные платежи по обслуживанию внешнего долга предусмотрены в марте и в сентябре - по 500 миллионов долларов по евробондам, выпущенным в результате реструктуризации в 2015 году.

Как сообщалось, объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2018 год вырос в долларовом эквиваленте на 2,02 миллиарда долларов, или на 2,6% - до 78,32 миллиарда долларов. В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период вырос на 26,94 миллиарда гривень, или на 1,3% - до 2,169 триллиона гривень.

По отношению к ВВП государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился до около 62,7% с 71,8% в 2017 году.