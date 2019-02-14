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Конгресс США готовит $25 млн для Украины в программах Госдепа
Конгресс США готовит $25 млн для Украины в программах Госдепа
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Конгресс США готовит $25 млн для Украины в программах Госдепа

Конгресс США готовит $25 млн для Украины в программах Госдепа
18:10 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: В Конгрессе США представлен законопроект, предусматривающий увеличение на $25 млн помощи Украине по программам Госдепа.

В Конгрессе США представлен законопроект, предусматривающий увеличение на $25 млн в бюджете 2019 года смету помощи, предоставляемой Украине через программы Государственного департамента, сообщает посольство Украины в США.

"В Конгрессе США представлен согласованный Сенатом и Палатой представителей проект "Закона об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год". Смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, Агентства США по международному развитию и причастных ведомств определена в сумме $445,7 млн, что на $25 млн превышает соответствующие ассигнования 2018 года", – сообщает украинское посольство на странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Также предполагается законодательная возможность выделения средств под предоставление Украине кредитных гарантий.

"Таким образом, совокупный объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году с учетом $250 млн, ранее выделенных Пентагону на указанные цели, составит $695,7 млн. Это на $75 млн больше, чем было предусмотрено ассигнованиями 2018 года", - сказано в сообщении.

В ООН создан Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине

Как сообщалось, 27 сентября 2018 года Палата представителей Конгресса США одобрила ранее согласованный с Сенатом проект бюджета Пентагона на 2019 год, в котором предусмотрено увеличение помощи Украине на усиление безопасности до $250 млн США. Данная сумма на $50 млн превышает ассигнования для соответствующих программ поддержки Украины, утвержденных в консолидированном законе о бюджетных ассигнованиях на 2018 год.

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Украина, США, Конгресс США, Госдеп США, Помощь Украине.
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