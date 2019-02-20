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Госказначейство: Госбюджет за 2018 год не выполнен

Госказначейство: Госбюджет за 2018 год не выполнен
10:50 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Поступления в общий и специальный фонды составили 98,1% от годового плана.

Государственный бюджет Украины за 2018 год не выполнен, так как в общий и специальный фонды поступило 98,1% годовых плановых поступлений.

Об этом сообщила глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз в ходе публичного отчета о работе службы в 2018 году.

"По итогам 2018 года государственный бюджет, к сожалению, выполнен не был, - сказала Слюз. - Выполнение доходной части составило 98,1%".

Госбюджет Украины ушел в минус на 12,3 миллиарда

По словам главы госслужбы, годовой объем поступлений в общий и специальный фонды госбюджета Украины в 2018 году составил 928,1 млрд грн. В то же время, как сообщили в Госказначействе, этот объем на 17% выше показателя 2017 года

Напомним, примерно четвертая часть украинского бюджета или 417 млрд грн будет потрачена на обслуживание государственного долга.

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Госбюджет, Минфин, Госказначейство, Государственный бюджет, Поступления в бюджет.
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