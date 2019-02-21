Кабмин разрешил Минфину взять кредитов на $630 миллионов

Новости Бизнеса: Кабмин утвердил предельный объем кредита под частичную гарантию ВБ в $630 млн и предельную ставку - 5,9% годовых.

Кабинет министров Украины с целью выполнения государственного бюджета на 2019 год разрешил Министерству финансов осуществить внешние финансовые заимствования путем получения кредитов на сумму в евро, которая не превышает эквивалент 630 миллионов долларов.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает правительственный портал. Как сказано в опубликованном постановлении, кредит предусмотрен в виде транша А и транша В, причем процент по ним должен быть не выше 5,9% годовых, а комиссия за организацию кредита – 0,8%. Транш А планируется привлечь на срок четыре года, а транш В – на десять лет.

"При этом льготный период отсрочки погашения транша B кредита составляет четыре года и шесть месяцев после его привлечения с последующим погашением (амортизацией) каждые полгода согласно графику, который определяется в кредитном договоре", - сказано в постановлении.

Также указывается, что обязательства по кредиту в сумме в евро, которые не превышают эквивалент 375 миллионов долларов, обеспечиваются гарантией Международного банка реконструкции и развития по кредитному договору между Украиной, Международным банком реконструкции и развития, Deutsche Bank AG, London Branch и TMF Global Service (UK) Limited.

Напомним, примерно четвертая часть украинского бюджета или 417 млрд грн будет потрачена на обслуживание государственного долга.