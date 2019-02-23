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Гройсман похвастался, что минималка в Украине уже составляет $150

Гройсман похвастался, что минималка в Украине уже составляет $150
12:19 Сегодня Телеграф Фото: zak.gp.gov.ua

Новости Бизнеса: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что с 2016 года минимальная зарплата в Украине увеличилась втрое, с 50 до 150 долларов.

На сайте Кабинета министров Украины опубликовано заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о том, что с 2016 года минимальна зарплата в Украине за последние 3 года выросла втрое - в долларовом эквиваленте с 50 долларов до 150 долларов в 2019 году. 

По словам премьера, такую же динамику демонстрирует и средняя заработная плата. Сейчас в долларовом эквиваленте она превышает 380 долларов, хотя еще три года назад была вдвое меньше.

Гройсман отметил, что понимает, что это немного, но эти данные свидетельствуют о том, что страна идет вперед, а не назад. Он ткже добавил, что политика правительства позволила Национальному банку сформировать резервы на начало года более 20 млрд долл. Это максимум за последние 5 лет, а показатель инфляции сейчас меньше 10%, хотя еще в 2015 году имели более 40%.

Премьер-министр Украины подчеркнул, что сейчас надо продолжать определенную политику, сохранять финансовую стабильность и усиливать рост экономики.

Напомним, Кабинет министров утвердил план мероприятий по реализации Стратегии преодоления бедности на 2019 год. планируется повышение действенности политики занятости населения; внедрение новых форм предоставления государственной службой занятости услуг населению и работодателям; создание общегосударственного реестра вакансий со свободным онлайн-доступом и актуализацией в режиме реального времени; содействие трудоустройству молодежи и внедрение дополнительных стимулов для работодателей по трудоустройству лиц предпенсионного возраста, лиц с малолетними детьми и лиц с инвалидностью; улучшение экономических условий развития самозанятости населения и т.п.

Отметим, что с 1 января 2019 года в Украине размер минимальной заработной платы вырос на 12,1% и составит 4170 гривен. Ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что минимальная зарплата в Украине должна быть более 5 тыс. гривен. По словам главы государства, чтобы украинцы не выезжали за границу на заработки, средняя зарплата должна быть 600-700 долларов в месяц. Для достижения таких доходов украинцев, надо улучшать инвестиционный климат.

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Рост, Владимир Гройсман, Минимальная зарплата в Украине, Увеличилась втрое, Выросла втрое.
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