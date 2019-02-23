115 судебных исков: НБУ собирается вернуть 37 млрд грн от финансовых поручителей

Новости Бизнеса: НБУ через суды пытается вернуть 37 миллиардов гривен "рефинанса".

Нацбанк Украины в период с 2014 до 2018 года подал 115 судебных исков к поручителям неплатежеспособных банков с требованием вернуть 37 млрд гривен задолженности по кредитным договорам.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

К финансовым поручителям НБУ выдвинуты требования на сумму около 11 млрд гривен, к имущественным поручителям - 26 млрд гривны.

45 дел уже приняты, из них 26 вступили в силу и по 19 ожидается завершение сроков на их обжалование должниками.

Как сообщила в интервью НВ Бизнес первый заместитель председателя правления НБУ Екатерина Рожкова, регулятор выиграл 22 судебных дела на общую сумму 1,2 млрд гривен по непогашенному рефинансированию ПриватБанка и по 17 решениям начата процедура взыскания залогового имущества.