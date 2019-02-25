Украинским пенсионерам выплатят по 2410 гривень компенсации: детали

Новости Бизнеса: Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в марте-апреле 2019 года пенсионеры с минимальной и ниже минимального размера пенсией получат по 2410 гривень.

Президент Украины Петр Порошенко на совещании с представителями правительства по вопросам индексации пенсий заявил, что пенсионеры с минимальной и ниже минимального размера пенсией уже в марте-апреле получат по 2410 гривень компенсации индексации за 2015-2016 годы.

Порошенко отметил, что в 2015-2016 годах правительство не имело ресурсов для проведения индексации пенсий, а на сегодняшний день им это удалось в частности, благодаря поступлениям от растаможивания автомобилей на иностранных номерах.

Поэтому, в первую очередь, эту сумму выплатят тем пенсионерам, кто на сегодняшний день получает наименьший уровень пенсий - ниже минимальной и минимальную. Отмечается, что эти деньги будут выплачены в течение марта-апреля "в качестве компенсации индексации за 2015 -2016 годы".

Министр социальной политики Андрей Рева сразу же объяснил, что компенсацию получат пенсионеры, которые имеют полный страховой стаж.

Как сообщалось ранее, с 1 марта 2019 года в Украине планируется провести индексацию пенсий. Впервые – по новой формуле. По расчетам правительства, повышение пенсий коснется примерно 10 млн человек. Как говорится в "Плане мер по реализации Стратегии преодоления бедности на 2019 год", проект которого разработан Минсоцполитики, пенсии должны быть проиндексированы "на коэффициент, который соответствует 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы".