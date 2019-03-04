В Украине сократилась денежная масса

Новости Бизнеса: Денежная масса в январе сократилась на 1,4%.

Денежная масса в Украине в январе 2019 года сократилась на 1,4% - до 1 трлн 259,388 млрд грн, соответствующие предварительные данные денежно-кредитной статистики обнародованы на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным центробанка, денежная база за минувший месяц сократилась на 1,6% - до 428,915 млрд грн вследствие сезонного сокращения объемов наличности после праздников.

Нацбанк также сообщил, что кредитная активность банков в январе оставалась низкой. Незначительный рост остатков по гривневым кредитам домохозяйствам (кроме ФЛП) нивелировало сокращение остатков по корпоративным кредитам на фоне сезонного снижения активности.

Задолженность банков по кредитам рефинансирования возросла на 6,3% - до 65,867 млрд грн.