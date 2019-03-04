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В Украине сократилась денежная масса

В Украине сократилась денежная масса
14:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Денежная масса в январе сократилась на 1,4%.

Денежная масса в Украине в январе 2019 года сократилась на 1,4% - до 1 трлн 259,388 млрд грн, соответствующие предварительные данные денежно-кредитной статистики обнародованы на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным центробанка, денежная база за минувший месяц сократилась на 1,6% - до 428,915 млрд грн вследствие сезонного сокращения объемов наличности после праздников.

Нацбанк также сообщил, что кредитная активность банков в январе оставалась низкой. Незначительный рост остатков по гривневым кредитам домохозяйствам (кроме ФЛП) нивелировало сокращение остатков по корпоративным кредитам на фоне сезонного снижения активности.

Дефицит платежного баланса Украины сократился почти в 7 раз

Задолженность банков по кредитам рефинансирования возросла на 6,3% - до 65,867 млрд грн.

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НБУ, Банки, Деньги, Денежная масса.
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