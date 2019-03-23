Вторую часть единовременной доплаты к пенсии выдадут уже в апреле

Новости Бизнеса: Вторая часть единовременной доплаты к пенсии поступит в апреле.

В апреле пенсионеры получат вторую часть единовременной доплаты к пенсии в размере 1205 грн.

Об этом сказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко на брифинге в пятницу, 22 марта, сообщает корреспондент Укринформа.

"С апреля месяца начнем выплачивать вторую часть единовременной выплаты", - сказала Ковпашко.

Она подчеркнула, что единовременная доплата к пенсии в сумме 2410,17 грн выплачивается пенсионерам, которые получают пенсии, назначенные в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", имеют полный страховой стаж (35 лет мужчины, 30 лет - женщины, а для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, 25 лет мужчины, 20 лет женщины) и у которых размер пенсии не превышает суммы 1669,20 гривень, что составляет 40% от минимальной заработной платы 4173 грн.

Ковпашко уточнила, что эта выплата производится двумя равными частями - по 1205 грн в марте и апреле.

"Кроме того, хочу обратить внимание, что выписано четко в постановлении, что эта единовременная выплата абсолютно никак не повлияет на доход пенсионеров, которые получают определенные льготы, имея соответствующий статус. И она не повлияет на тех, кто получает субсидии", - подчеркнула Ковпашко.

В то же время она напомнила, что перерасчет пенсий проведен 10,2 млн граждан, в результате чего размер пенсии повышен 8,97 млн пенсионеров.