Стало известно, сколько будут получать руководители налоговой и таможенной служб

Новости Бизнеса: Реальная зарплата будущих руководителей налоговой и таможенной служб составит 60-70 тыс. грн.

Реальная зарплата будущих руководителей государственных налоговой и таможенной служб составит около 60-70 тыс. грн, включая оклад в 24 тыс. грн, сообщили в Министерстве финансов.

"Будущие главы этих ведомств должны будут в месячный срок после избрания представить Кабинету министров и Министерству финансов, та также международным партнерам план действий по развитию служб", – прокомментировал источник в Минфине.

При этом он уточнил, что основные этапы конкуров на глав новосозданных ведомств должны пройти 16 и 23 апреля, тогда как налоговая и таможенная службы должны полноценно заработать с 1 июня 2019 года.

Согласно процедуре, после объявления результатов конкурса Комиссия высшего корпуса госслужбы рекомендует избранных на конкурсе руководителей Кабмину. После его утверждения глава службы регистрирует юридическое лицо, и начинается процедура ликвидация Государственной фискальной службы (ГФС).

"Затем ликвидационная комиссия ГФС должна перевести как минимум 30% персонала в новосозданные таможенную и налоговую службы", – добавил собеседник, уточнив при этом, что это может занять около месяца-полтора.

В то же время он отметил, что министерство намерено перевести сразу 70% штата ГФС в новые службы.

Как сообщалось, Кабинет министров 20 марта 2019 года объявил конкурсы на должности глав будущих Государственной налоговой и Таможенной служб. Должностные оклады будущих руководителей этих ведомств составят 24 тыс. грн, однако помимо этого им предусмотрены премии и надбавки, в частности, за ранг, интенсивность труда, выполнение особо важной работы.

Кабмин принял решение разделить Государственную фискальную службу на налоговую и таможенную службы в конце 2018 года. Положения о работе служб утверждены правительством 6 марта 2019 года. Согласно обнародованным положениям, налоговая милиция остается в составе Госналоговой службы.