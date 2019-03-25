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В Минфине рассказали о состоянии госдолга

В Минфине рассказали о состоянии госдолга
19:48 Пн, 25 Март 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Госдолг Украины в феврале-2019 в долларовом эквиваленте снизился на 0,02%, в гривневом - на 2,76%

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в феврале 2019 года снизился на 0,02% по сравнению с январем 2019 года - до $78,24 млрд, сообщается на сайте Министерства финансов в понедельник.

В национальной валюте госдолг благодаря укреплению гривни снизился существеннее – на 2,76%, до 2,111 трлн грн, свидетельствуют данные Минфина.

Министерство также уточнило, что прямой государственный долг в феврале снизился на 2,5% - до 1,819 трлн грн (хотя в долларах вырос на 0,25% – до $67,42 млрд), в том числе внешний – на 2,91%, до 1,069 трлн грн (в долларах – на 0,17%, до $39,63 млрд).

Гарантированный государством долг за прошлый месяц сократился на 4,34% - до 292,1 млрд грн (в долларах – на 1,64%, до $10,82 млрд), в том числе внешний – на 4,54%, до 281,77 млрд грн (в долларах – на 1,84%, до $10,44 млрд).

В 2018 году в Украине рост ВВП ускорился на 3,3 %

Как сообщил Минфин, основная сумма госдолга - 43,05% - номинирована в долларах США, 30,31% - в гривне, 16,53% - в специальных правах заимствования, 9% - в евро. Кроме того, менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.

Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает госдолг, в феврале укрепился до 27 грн/$1 с 27,76 грн/$1 (на 2,8%).

Как сообщалось, соотношение совокупного государственного (прямого) и гарантированного долга к ВВП за 2018 год снизилось до 60,9% с 71,8%.

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НБУ, Госдолг, Минфин, ВВП.
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