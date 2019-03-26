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Украина выплатила $110,6 млн по евробондам

Украина выплатила $110,6 млн по евробондам
15:48 Вт, 26 Март 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Минфин выплатил $110,6 млн процентов по евробондам-32.

Министерство финансов Украины 25 марта погасило третий купон по облигациям внешнего государственного займа (еврооблигациям) со сроком обращения до 2032 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Минфина, общая сумма выплаты составила $110,6 млн.

Как сообщалось, Украина в сентябре 2017 года выпустила 15-летние еврооблигации на $3 млрд, в том числе на сумму $1 млрд 681 млн 877,022 тыс. для осуществления обмена или выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 годах, которые были выпущены в рамках реструктуризации долга в 2015 году, и выплаты по ним начисленных процентов.

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Новые еврооблигации выпущены со ставкой 7,375% годовых и выплатой купона раз в полгода – 25 марта и 25 сентября.

Их погашение осуществляется равными частями в размере 25% основной суммы 25 марта и 25 сентября 2031 года и 25 марта и 25 сентября 2032 года.

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НБУ, Минфин, Еврооблигации, Евробонды.
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