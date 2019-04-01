Одесские аудиторы вернули в бюджет более 12 млн гривен

Новости Бизнеса: За первые три месяца года аудиторы Южного офиса Госаудитслужбы обеспечили возмещение убытка более чем на 12 миллионов гривен за нарушения на предприятиях.

В Кабинете министров Украины отчитались по вопросам работы аудиторов Одесского региона. Так, начиная с 2019 года, в ходе ревизий сотрудники ведомства обнаружили нарушения на проверяемых ими предприятиях. Как результат, материалы 9 проверок были переданы в правоохранительные органы на дальнейшее рассмотрение.

После ознакомления с деталями аудиторских проверок было открыто 16 до судебных расследований, а в 10 случаях было вручено подозрение о совершении уголовного преступления. Трем из проверяемых объектов применено меры влияния в виде блокировки операций с бюджетными средствами.

Из 12,2 млн грн возмещенных средств более 5 миллионов было направлено в бюджеты разных уровней. Остальная часть ушла на возмещение материальных и финансовых потерь, которые допустило руководство подконтрольных объектов.