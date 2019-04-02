Финансирование пенсий за апрель и субсидий за март уже началось

Новости Бизнеса: Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий за апрель и субсидий за март.

Пенсионный фонд Украины, в соответствии с утвержденным графиком, начал финансирование пенсий за апрель и жилищных субсидий за март, сообщает пресс-служба фонда.

«На пенсионные выплаты направлено 590,7 млн грн, на жилищные субсидии – 84,6 млн грн», - сказано в сообщении.

Как сообщалось, Пенсионный фонд 25 марта завершил финансирование пенсионных выплат за март и жилищных субсидий за февраль. В общей сложности, в марте на выплату пенсий было направлено 36,41 млрд грн, на выплату жилищных субсидий – 3,98 млрд грн.

Напомним, в феврале Кабмин одобрил выплату субсидий наличными с марта 2019 года. Вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил, что средний размер выплаченных субсидий составляет 1676 гривен. В Минсоцполитики допустили возвращение безналичных субсидий тем, кто допускал просрочку с проплатами.

Процесс монетизации субсидий предусматривает, что средства, сэкономленные за счет эффективного использования ресурсов, будут оставаться потребителям - получателям субсидий - на собственные нужды.

Напомним, в апреле пенсионеры получат вторую часть единовременной доплаты к пенсии в размере 1205 грн.