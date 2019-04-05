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Всемирный Банк сделал прогноз о росте ВВП Украины в этом году

Всемирный Банк сделал прогноз о росте ВВП Украины в этом году
14:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины в этом году на уровне 2,7%.

Всемирный банк прогнозирует, что рост ВВП Украины в 2019 году составит 2,7%.

Об этом говорится в отчете Всемирного банка.

В новом прогнозе Всемирного банка относительно экономического роста в регионе Европы и Центральной Азии, куда входит и Украина, отмечается, что рост экономики Украины в 2019 году составит 2,7%. В 2020 году - 3,4% и в 2021 году - 3,7%.

"Рост экономики Украины в текущем году на уровне 2,7% будет обусловлен сложными внешними условиями, перипетиями вокруг выборов и значительными затратами в контексте обслуживания долга", - акцентировали во Всемирном банке.

Однако, если после выборов беспокойства, которые сейчас царят вокруг них, пройдут, а реформам будет дан сильный толчок, то вполне возможно, что в среднесрочной перспективе экономический рост может ускориться до 4%, - отметили во ВБ.

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Во Всемирном банке также отмечают, что инфляция в текущем году должна составить 6,8%, в 2020 году - 6%, а в 2021 - 5,4%.

В свою очередь Национальный банк Украины в своем "Инфляционном отчете" прогнозирует ВВП на уровне 2,5% в 2019 году, в 2020-2021 годах рост ускорится до 2,9% и 3,7% соответственно.

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Всемирный банк, Прогноз, ВВП, Экономический рост.
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