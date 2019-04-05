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Из-за майских праздников украинцы должны уплатить налоги до 26 апреля

Из-за майских праздников украинцы должны уплатить налоги до 26 апреля
16:57 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Украинцы должны уплатить налоги до 26 апреля в связи с переносом рабочих дней на майские праздники

Украинцы должны уплатить налоги до 26 апреля в связи с переносом рабочих дней на майские праздники.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

"Согласно распоряжению Кабинета Министров "О переносе рабочих дней в 2019 году" от 10.01.2019 № 7-р в апреле текущего года вторник 30 апреля переносится на субботу, 11 мая", — говорится в сообщении.

Таким образом, отметили в ГФС, последний день уплаты начисленных налоговых обязательств по налогам и сборам приходится на выходной день — 30 апреля.

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В то же время, нормами налогового кодекса не предусмотрен перенос сроков оплаты налогов и сборов (п.57.1 ст.57 Кодекса), подчеркнули в ГФС.

"Поэтому уплату начисленных текущих налоговых обязательств необходимо осуществить не позднее 26 апреля 2019", — резюмировали в фискальной службе.

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Налоги, Кабмин, Майские праздники, Рабочие дни, ГФС.
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