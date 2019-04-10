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Среда, 10.04.2019
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В Минфине продолжают давать в долг внутри страны

В Минфине продолжают давать в долг внутри страны
13:48 Сегодня Телеграф www.unian.net 112.ua

Новости Бизнеса: Министерство финансов на аукционах по размещению облигаций привлекло в госбюджет 57,483 млрд грн, 1,045 млрд долл. и 39 млн евро.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, средневзвешенная доходность размещения ОВГЗ по итогам этого периода составила 18,9% по бумагам в гривне, 6,6% в долларах, 4,5% в евро.

Также сообщается, что платежи по погашению ОВГЗ и уплате купонного дохода по ним за первый квартал составили 96,274 млрд грн, в том числе 84,712 млрд грн – в счет погашения номинальной стоимости.

НБУ сообщил о сокращении объема гривневых депозитов

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в 2018 году привлекло в государственный бюджет 65,128 млрд грн, 3,478 млрд долл. и 503 млн евро.

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Украина, Евро, Минфин, Долг, Гривны, Доллары, Займ, Ауцион.
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