В ЦИК подсчитали расходы второго тура президентских выборов

Новости Бизнеса: На второй тур президентских выборов распределены средства государственного бюджета Украины.

ЦИК утвердила распределение средств государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение очередных выборов Президента Украины с учетом повторного голосования. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

"Во время сегодняшнего заседания, учитывая необходимость выделения средств для подготовки и проведения повторного голосования 21 апреля 2019 года по очередным выборам Президента Украины, а именно, организации подготовки и проведения выборов на избирательных участках, изготовления избирательной документации и т.д., Комиссия внесла изменения в Смету расходов Центральной избирательной комиссии на подготовку и проведение очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года, утвержденную постановлением ЦИК от 3 января 2019 года №6, изложив ее в новой редакции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после внесенных изменений сумма расходов Комиссии увеличилась на 12 млн 413 тыс. 337 гривень и составляет 295 млн 186 тыс. 539 гривень.

"Также комиссия утвердила распределение средств государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года, с учетом расходов для подготовки и проведения повторного голосования 21 апреля 2019 года на общую сумму 2 млрд 354 млн 880 тыс. гривень. В указанном распределении расходы ЦИК, согласно принятому постановлению ЦИК, составляют 295 млн 186 тыс. 539 гривень", - отметили в ЦИК.

Сообщается, что расходы окружных и участковых избирательных комиссий для подготовки и проведения очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года с учетом внесенных постановлениями Комиссии изменений с февраля по апрель составляют 1 млрд 191 млн 396 тыс. 419 гривень.

"Расходы окружных и участковых избирательных комиссий для подготовки и проведения повторного голосования 21 апреля 2019 года составляют 782 млн 595 тыс. 825 гривень. Резерв средств составляет 85 млн 701 тыс. 217 гривень", - говорится в сообщении.