Скачать
Среда, 10.04.2019
Порошенко успешно и бесплатно сдал анализы VADA
Порошенко успешно и бесплатно сдал анализы VADA
Помпео о выборах в Украине: Будем работать с тем, кто на них победит
Помпео о выборах в Украине: Будем работать с тем, кто на них победит
Украина - Хорватия: видеотрансляция матча 10 апреля
Украина - Хорватия: видеотрансляция матча 10 апреля
В актерском составе сериала "Корона" пополнение: кто сыграет принцессу Диану
В актерском составе сериала "Корона" пополнение

В ЦИК подсчитали расходы второго тура президентских выборов

В ЦИК подсчитали расходы второго тура президентских выборов
18:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: На второй тур президентских выборов распределены средства государственного бюджета Украины.

ЦИК утвердила распределение средств государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение очередных выборов Президента Украины с учетом повторного голосования. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

"Во время сегодняшнего заседания, учитывая необходимость выделения средств для подготовки и проведения повторного голосования 21 апреля 2019 года по очередным выборам Президента Украины, а именно, организации подготовки и проведения выборов на избирательных участках, изготовления избирательной документации и т.д., Комиссия внесла изменения в Смету расходов Центральной избирательной комиссии на подготовку и проведение очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года, утвержденную постановлением ЦИК от 3 января 2019 года №6, изложив ее в новой редакции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после внесенных изменений сумма расходов Комиссии увеличилась на 12 млн 413 тыс. 337 гривень и составляет 295 млн 186 тыс. 539 гривень.

"Также комиссия утвердила распределение средств государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года, с учетом расходов для подготовки и проведения повторного голосования 21 апреля 2019 года на общую сумму 2 млрд 354 млн 880 тыс. гривень. В указанном распределении расходы ЦИК, согласно принятому постановлению ЦИК, составляют 295 млн 186 тыс. 539 гривень", - отметили в ЦИК.

Сообщается, что расходы окружных и участковых избирательных комиссий для подготовки и проведения очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года с учетом внесенных постановлениями Комиссии изменений с февраля по апрель составляют 1 млрд 191 млн 396 тыс. 419 гривень.

"Расходы окружных и участковых избирательных комиссий для подготовки и проведения повторного голосования 21 апреля 2019 года составляют 782 млн 595 тыс. 825 гривень. Резерв средств составляет 85 млн 701 тыс. 217 гривень", - говорится в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Госбюджет, ЦИК, Выборы в Украине, Выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Елена Кравец из "Квартал 95" просит о помощи
02 "Олимпийский" получил запросы на дебаты от кандидатов в президенты
03 Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2019: все знаки Зодиака
04 До +20 и дожди с грозами: в Украине будет тепло, но дождливо
05 Приметы и обряды на 10 апреля – День Иллариона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
До +20 и дожди с грозами: в Украине будет тепло, но дождливо
До +20 и дожди с грозами: будет тепло, но дождливо
Холодницкий уйдет в отставку только в двух случаях
Холодницкий уйдет в отставку только в двух случаях
Президент утвердил программу &quot;Украина - НАТО&quot; на 2019 год
Президент утвердил программу "Украина - НАТО"
СМИ: Принц Уильям изменял Кейт Миддлтон с ее лучшей подругой
СМИ: Принц Уильям изменял Кейт Миддлтон с ее лучшей подругой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь