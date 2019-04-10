Скачать
Среда, 10.04.2019
Оккупация Крыма и Донбасса обходится России в $4 млрд/год
Оккупация Крыма и Донбасса обходится России в $4 млрд/год
Президент распорядился уволить главу Одесской ОГА
Президент распорядился уволить главу Одесской ОГА
Украина - Хорватия: видеотрансляция матча 10 апреля
Украина - Хорватия: видеотрансляция матча 10 апреля
В актерском составе сериала "Корона" пополнение: кто сыграет принцессу Диану
В актерском составе сериала "Корона" пополнение

МВФ прогнозирует падение гривны до 29 грн\долл

МВФ прогнозирует падение гривны до 29 грн\долл
19:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: МВФ ожидает ослабления гривни в 2019 г. до 28,68 грн/$1 и в 2020 г. до 29,96 грн/$1.

Международный валютный фонд (МВФ) в обновленном World Economic Outlook (WEO) при пересчете ВВП из гривни в доллары для 2019 года использует среднегодовой курс 28,681 грн/$1, а для 2020 года – 29,958 грн/$1, что почти соответствует предыдущим оценкам от октября прошлого года.

Тогда МВФ предполагал снижение курса гривни в 2019 году до 28,655 грн/$1, а в 2020 году – до 29,925 грн/$1.

Согласно обновленным оценкам МВФ, в 2021 году украинская валюта может подешеветь до 30,55 грн/$1, в 2022 году – до 31,01 грн/$1, в 2023 году – до 31,47 грн/$1 и в 2024 году – до 31,94 грн/$1.

За это время номинальный ВВП Украины в долларах вырастет со $134,89 млрд в этом году до $206,73 млрд в 2024 году, допускают эксперты Фонда.

МВФ дал прогноз по росту мировой экономики

Согласно обнародованным МВФ данным, в минувшем году долларовый ВВП Украины достиг $124,6 млрд по сравнению с $112,13 млрд в 2017 году при небольшом ослаблении гривни – до 27,19 грн/$1 с 26,6 грн/$1.

МВФ обновил прогноз роста экономики Украины на 2019 год

Как сообщалось, госбюджет-2019 построен на прогнозе среднегодового курса гривни 29,3 грн/$1.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гривна, МВФ, Валюта, ВВП Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Елена Кравец из "Квартал 95" просит о помощи
02 "Олимпийский" получил запросы на дебаты от кандидатов в президенты
03 Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2019: все знаки Зодиака
04 Приметы и обряды на 10 апреля – День Иллариона
05 До +20 и дожди с грозами: в Украине будет тепло, но дождливо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
До +20 и дожди с грозами: в Украине будет тепло, но дождливо
До +20 и дожди с грозами: будет тепло, но дождливо
Холодницкий уйдет в отставку только в двух случаях
Холодницкий уйдет в отставку только в двух случаях
Президент утвердил программу &quot;Украина - НАТО&quot; на 2019 год
Президент утвердил программу "Украина - НАТО"
&quot;Ангел&quot; Victoria’s Secret Алессандра Амбросио отдыхает с друзьями в Малибу
"Ангел" Victoria’s Secret Алессандра Амбросио отдыхает с друзьями в Малибу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь