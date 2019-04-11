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Инвестиции Эстонии в Украину достигли уже €5 млн

Инвестиции Эстонии в Украину достигли уже €5 млн
14:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Эстония за четыре года потратила EUR5 млн на проекты в Украине, прежде всего на восстановление инфраструктуры Донбасса.

Эстония за четыре года предоставила Украине помощь в размере EUR5 млн для реализации различных проектов, заявил председатель делегации Эстонии в Парламентской ассамблее НАТО Марко Михкельсон.

"Что мы сделали вместе с Украиной не только на уровне политики, но и на уровне военного сотрудничества. Это действительно поражает. Только за последние четыре года мы потратили более EUR5 млн на разные программы", - сказал М.Михкельсон в четверг в Киеве на двенадцатом Киевском форуме безопасности, организованный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

По его словам, эти средства также пошли на восстановление разрушенных в результате боевых действий домов в населенных пунктах вблизи линии столкновения.

Председатель делегации Эстонии также отметил, что украинско-эстонское сотрудничество в военной сфере обоюдополезно.

"У нас есть хорошие примеры, когда наши военные получили очень хороший опыт во время совместных тренингов, и это касается не только нашей помощи нашим украинским коллегам, но мы также учимся у вас, потому что у вас есть практический очень успешный опыт, который вы получили от этой войны. В частности это касается Сил оперативного реагирования", - сказал М.Михкельсон.

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Украина, Эстония, Инвестиции, НАТО, Донбасс, Марко Михкельсон.
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