Дети-сироты за 2 года получили от правительства 1297 квартир

Новости Бизнеса: Кабмин за прошедшие два года выделил средства на приобретение 1297 квартир для детей-сирот.

Кабинет министров Украины за прошедшие два года выделил средства на приобретение 1297 квартир для детей-сирот.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал премьер-министр Владимир Гройсман.

«Подросток, который идет во взрослую жизнь после окончания интерната, сразу сталкивается с проблемой отсутствия жилья. За прошедшие два года правительство выделило средства на приобретение 1297 квартир для детей-сирот. Это позволит им легче социализироваться, продолжить обучение, найти работу и свое место в жизни», - написал он.

Премьер добавил, что процедура приобретения жилья абсолютно прозрачна и удобна.

«Правительство не покупает квартиры, а предоставляет деньги. После этого выпускники интернатов при содействии местной власти выбирают и покупают себе жилье», - написал он.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 12 сентября 2018 года принял постановление, которое ускорит покупку и строительство жилья для детей-сирот.