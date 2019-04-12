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ЕИБ может поддержать строительство магистрали Львов-Мукачево-Ужгород

ЕИБ может поддержать строительство магистрали Львов-Мукачево-Ужгород
15:50 Сегодня Телеграф Фото: Укравтодор

Новости Бизнеса: В случае поддержки со стороны Европейского банка в Украине может появиться современная автомагистраль.

Европейский инвестиционный банк может оказать грантовую помощь для подготовки ТЭО по образцам ЕС для строительства новой автодороги Львов — Мукачево — Ужгород с ответвлением к Венгрии, сообщает пресс-служба Укравтодора.

Согласно сообщению госагентства, новая магистраль позволит сократить на 2 часа время поездки со Львова в Мукачево, сейчас расстояние между населенными пунктами можно преодолеть за 3 часа 30 минут. Отмечается, что максимальная скорость по этому участку составит 130 км/час.

Советник главы «Укравтодора» Александр Кава отметил, что этот маршрут очень важен для Украины, поскольку через него проходит основной поток экспорта в страны Европы. Помимо этого, магистраль обеспечит удобное соединение с Закарпатской областью.

Новую автодорогу планируется совместить с магистралью М3 Венгрии через КПП «Дыйда» и D1 Словакии через КПП «Ужгород».

Напомним, государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") открыло участок первой цементобетонной дороги Днепр-Решетиловка в Кобелякском районе Полтавской области.

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ЕИБ, ЕС, Львов, Укравтодор, Тей.
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