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Глава Европейского центробанка подозревает Трампа во вмешательстве в работу ФРС США

Глава Европейского центробанка подозревает Трампа во вмешательстве в работу ФРС США
07:43 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости Бизнеса: Глава центробанка ЕС усомнился в независимости Федеральной резервной системы США.

Президент Европейского центрального банка Марио Драги "беспокоится" по поводу того, что президент США Дональд Трамп вмешивается в работу Федеральной резервной системы.

Об этом пишет Bloomberg.

Выступая перед журналистами в ходе сессии Международного валютного фонда в Вашингтоне, Драги сказал, что, "безусловно, беспокоится по поводу независимости центробанков", и особенно "в самой важной юрисдикции в мире".

Издание отмечает, что представители центробанков обычно не склонны комментировать политику или происходящее в других странах.

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Позднее Драги был замечен разговаривающим в штаб-квартире МВФ с председателем ФРС Джеромом Пауэллом, которого Трамп часто обвинял в том, что центробанк недостаточно стимулирует американскую экономику.

"Если центробанк не обладает независимостью, люди вполне могут решить, что монетарные решения принимаются на основе советов политиков, а не объективной оценки экономических перспектив", — сказал Драги.

"Центробанки должны иметь возможность свободно выбирать, как наилучшим образом выполнять свои мандаты", — отметил он.

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МВФ, ЕЦБ, Марио Драги, Дональд Трамп, ФРС США.
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