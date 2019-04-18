Япония выделит Украине более 2 миллионов долларов

Новости Бизнеса: Представители Японии согласовали условия передачи гранта Украине на приобретение нового оборудования для НСТУ.

Сегодня, 18 апреля, было подписано Соглашение между дипломатическими сторонами Японии и Украины о передаче гранта в размере 230 млн. долл. Средства направят на техническую модернизацию Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

На подписании важного договора присутствовал Министр иностранных дел Павел Климкин и Посол Японии в Украине Такаши Кураи. Также была проведена торжественный обмен дипломатических нот, которые составляют Соглашение между Правительством Украины и Японии про передачу гранта не проектного типа на закупку специального оснащения для публичного акционерного общества НСТУ.

Также во время встречи был подписан Согласованный протокол с деталями проведения процедуры предоставления материальной поддержки и Протокол обсуждения относительно противодействия коррупции. По сути, этими документами обе стороны гарантируют прозрачную и продуктивную реализацию гранта. Япония со своей стороны предоставляет оговоренную сумму в рамках проекта поддержки становления независимого общественного вещателя.

После официальной процедуры подписания пакетов документов Павле Климкин поблагодарил дипломатов страны-партнера за значительную финансовую и экономическую помощь, которую предоставила дружественная страна на протяжении всего периода независимости Украины. А также оценил поддержку Японии в вопросах суверенитета и территориальной целостности страны на международной арене.

Представители посольства Японии, в свою очередь, приняли участие в обсуждении возможностей дальнейшего двухстороннего сотрудничества, определении мер по активизации политического диалога между странами, взаимодействие в развитии культурно-гуманитарной и торгово-экономической отраслей на взаимовыгодных условиях.