Судный день: НБУ получил еще одно негативное решение по ПриватБанку

Новости Бизнеса: Окружной административный суд Киева вынес новое решение в рамках дела о национализации ПриватБанка в пользу прежнего владельца, а не НБУ.

По информации регулятора, таким действием представители суда дали шанс бывшим акционерам банка получить те самые финансовые средства, которые были переадресованы в "казну" финучреждения в процессе его национализации.

Очередное решение суда полностью удовлетворило иск компании, которую контролирует Игорь Коломойский. В частности, было удовлетворено требование об отмене решения Национального банка Украины, в котором определен список физический и юридических лиц, связанных с ПриватБанком. Данное решение Нацбанка было одним из главных в процессе выведения финучреждения как неплатежеспособное с рынка с участием страны.

В ответ на это в Нацбанке заявили, что "обеспокоены качеством и результатами рассмотрение в Украине судебных дел, которые могут привести к потерям средств налогоплательщиков и рисков для банков и финальной стабильности страны", сообщается на сайте ведомства. Также представители НБУ заявили, что хоть решение суда и не вступило в силу, в ближайшее время будет обжаловано в апелляционном порядке.

В качестве защиты национализации ПриватБанка со стороны НБУ предоставили ряд аргументов, среди которых защита более 20 миллионов граждан Украины, которые являются клиентами финучреждения, возможность избежать системных рисков в банковской системе и, как результат, сохранение финансовой стабильности в стране, и само решение Кабинета Министров Украины от 18 декабря 2016 года, в котором принято решение вхождения государства в капитал ПриватБанка. Последний фактор помог передать 100% акция предприятия в руки государства.