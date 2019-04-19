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Судный день: НБУ получил еще одно негативное решение по ПриватБанку

Судный день: НБУ получил еще одно негативное решение по ПриватБанку
16:37 Сегодня Телеграф Фото: www.unian.net

Новости Бизнеса: Окружной административный суд Киева вынес новое решение в рамках дела о национализации ПриватБанка в пользу прежнего владельца, а не НБУ.

По информации регулятора, таким действием представители суда дали шанс бывшим акционерам банка получить те самые финансовые средства, которые были переадресованы в "казну" финучреждения в процессе его национализации.

Очередное решение суда полностью удовлетворило иск компании, которую контролирует Игорь Коломойский. В частности, было удовлетворено требование об отмене решения Национального банка Украины, в котором определен список физический и юридических лиц, связанных с ПриватБанком. Данное решение Нацбанка было одним из главных в процессе выведения финучреждения как неплатежеспособное с рынка с участием страны.

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В ответ на это в Нацбанке заявили, что "обеспокоены качеством и результатами рассмотрение в Украине судебных дел, которые могут привести к потерям средств налогоплательщиков и рисков для банков и финальной стабильности страны", сообщается на сайте ведомства. Также представители НБУ заявили, что хоть решение суда и не вступило в силу, в ближайшее время будет обжаловано в апелляционном порядке.

В качестве защиты национализации ПриватБанка со стороны НБУ предоставили ряд аргументов, среди которых защита более 20 миллионов граждан Украины, которые являются клиентами финучреждения, возможность избежать системных рисков в банковской системе и, как результат, сохранение финансовой стабильности в стране, и само решение Кабинета Министров Украины от 18 декабря 2016 года, в котором принято решение вхождения государства в капитал ПриватБанка. Последний фактор помог передать 100% акция предприятия в руки государства.

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НБУ, Киев, ПриватБанк, Банк, Суд, Финансы, Апелляция, Решение, Учреждение, Национализация.
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