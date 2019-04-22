В НБУ спрогнозировали, будет ли "качать" доллар после выборов президента Украины

Новости Бизнеса: Заместитель председателя Совета нБУ Тимофей Милованов заявил, что курс гривны к доллару не будет зависеть от результатов выборов. а от экономической политики.

Национальный банк Украины продолжит юридическое обжалование решений судов первой инстанции о национализации "ПриватБанка". Об этом Радио Свобода заявил 21 апреля почетный президент Киевской школы экономики, заместитель председателя Совета НБУ Тимофей Милованов.

"С экономической точки зрения банк был не в состоянии исполнять свои обязательства, и поэтому его нужно было либо закрывать, либо национализировать. Закрывать его было опасно, это большой банк, и к крупным банкам во всех странах относятся по-другому... Что будет дальше? Мне сложно делать какой-то прогноз, думаю, что нужно следить за тем, чтобы налогоплательщики опять не заплатили еще раз за то банк каким-то новым политическим силам", – сказал специалист.

По словам Тимофея Милованова, курс гривны к доллару и другим мировым валютам от результатов выборов "сейчас еще не зависит".

"Это будет зависеть от экономической политики, которая будет внедряться. Думаю, что рынки, экономика и люди в целом будут присматриваться к тому, какие будут первые назначения, первые политические, экономические решения новой команды, кто будет в этой команде", – указал заместитель председателя Совета НБУ.

Выступая в своем предвыборном штабе после поражения на выборах 21 апреля, президент Украины Петр Порошенко высказал опасения, что Украину могут ждать проблемы из-за "Приватбанка".

"Уже очевидно, что с Коломойским рассчитаются возвращением "Приватбанка". Это повлечет большие проблемы", – сказал Порошенко.

Как сообщалось, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд города Киева, рассмотрев в судебном заседании дело по иску бизнесмена Игоря Коломойского к НБУ, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, признал незаконной национализацию Приватбанка. Рассмотрение данного дела длилось с июня 2017 года, ее размер превышал 50 томов.

В Окружном административном суде Киева объяснили свое решение относительно признания незаконной национализации Приватбанка тем, что ответчики в этом деле не доказали правомерности отнесения банка к категории неплатежеспособных.

В то же время в Национальном банке настаивают, что решение о неплатежеспособности Приватбанка принималось на основе анализа качества его активов, в результате чего был зафиксирован отрицательный капитал. В Министерстве финансов готовятся подать апелляцию на решение суда о незаконной национализации Приватбанка. Апелляционную жалобу на это решение Окружного административного суда города Киева готовят и в Национальном банке Украины.