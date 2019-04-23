В пользу детей в 2019 году было взыскано 1,2 млрд алиментов

Новости Бизнеса: Исполнительная служба в январе-марте взыскала с должников 1,2 млрд грн алиментов.

Государственная исполнительная служба (ГИС) за первые три месяца 2019 года взыскала с должников 1,2 млрд грн алиментов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

«Государственные исполнители в течение I квартала 2019 фактически выполнили 238,1 тыс. исполнительных документов, что составляет 53,5% от количества всех завершенных исполнительных документов. Показатель фактического исполнения увеличился на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года», - цитирует пресс-служба заместителя министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлану Глущенко.

Замминистра отметила, что Минюст активно борется с неплательщиками алиментов. В частности, благодаря действию законов в пользу детей было взыскано 1,2 млрд грн. Это на 327,9 млн грн больше, чем в предыдущем году.

В пресс-службе подчеркнули, что наряду с активной кампанией по взысканию задолженности по выплате алиментов Минюст также уделяет большое внимание вопросу ликвидации задолженностей по выплате заработной платы и других выплат, связанных с трудовыми правоотношениями.

Так, в органах ГИС в течение I квартала подлежало выполнению 26,8 тыс. исполнительных документов о взыскании задолженности по заработной плате на сумму 787,6 млн грн. Фактически выполнено 8,9 тыс. исполнительных документов, что на 862 документа больше, чем в предыдущем году.

«Органами Государственной исполнительной службы взыскано с недобросовестных работодателей 159 млн грн, что на 62,2 млн грн больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года», - сказала Глущенко.

Ранее сообщалось, в Министерстве юстиции заявили, что украинцы за границей, которые уклоняются от уплаты алиментов, создают жизненные трудности для ребенка. Решение суда Украины о взыскании алиментов подлежит исполнению и на территории другой страны после его признания.