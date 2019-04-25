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НБУ сообщил о замедлении инфляции до 8,6%

НБУ сообщил о замедлении инфляции до 8,6%
15:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Председатель Национального банка Яков Смолий сообщил о стремительном замедлении базовой инфляции.

Потребительская инфляция в годовом измерении в марте 2019 года замедлилась до 8,6%. Об этом на брифинге сказал председатель Национального банка Яков Смолий.

"В марте 2019 года потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,6% в годовом измерении, что соответствовало нашему предварительному прогнозу", - сказал Смолий.

Он отметил, что базовая инфляция снизилась даже стремительнее, чем ожидалось ранее - до 7,6%. Это свидетельствует о том, что фундаментальное инфляционное давление в начале года продолжило ослабляться. Этому способствовала жесткая монетарная политика Нацбанка. В частности, она стала одной из причин укрепления курса гривни. Это сказалось на ценах импортируемых товаров и товаров со значительной импортной составляющей. Несмотря на электоральные события, сегодня сохраняется благоприятная ситуация на финансовом рынке Украины и инфляционные ожидания населения, бизнеса, банков и финансовых аналитиков продолжают улучшаться.

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"В дополнение к монетарным факторам ослаблению инфляционного давления способствовали расширение внутреннего предложения отдельных продуктов питания и падение мировых цен на продовольствие", - отметил Смолий.

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НБУ, Инфляция, Финансовый рынок, Яков Смолий.
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