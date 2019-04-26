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Розенко не исключает, что средняя зарплата в Украине может достичь 12 тысяч

Розенко не исключает, что средняя зарплата в Украине может достичь 12 тысяч
09:39 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко не исключает, что в текущем году средняя заработная плата может достичь 12 тысяч гривен.

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко рассказал, что средняя заработная плата в Украине в текущем году может составить 12 тысяч гривен.

Чиновник прогнозирует, что росту размера заработной платы будут способствовать такие факторы, как укрепление гривны и низкая инфляция.  По его мнению,  рост цен в 2019 году не превысит порог в 8%, а котировки нацвалюты будут стабильными.

Розенко сообщил, что если средняя заработная плана увеличится на 15-20%, то в таком случае реальная зарплата с учетом инфляции поднимется на 10%.

Он навел статистику Госстата, согласно которой около 20% украинских семей находятся за чертой бедности, так как людской труд в Украине недооценивается. При этом, Розенко отметил, что за последние годы в реформировании данной системы был сделан ощутимый прорыв. Он напомнил, что рост минимальной заработной платы, которая еще 3 года назад в пересчете составляла 53 доллара, на сегодняшний день превышает 150 долларов.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля заработает новая социальная программа по поддержке многодетный семей, согласно которой на третьего и каждого последующего ребенка до достижения им 6 ле государство будет платить по 1700 гривен. Все необходимые средства для реализации этой программы, а это около 2,5 млрд грн, заложены в Государственном бюджете Украины. Розенко подчеркнул, что задача местных органов власти – обеспечить своевременную выплату этих средств.

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Павел Розенко, Вице-премьер-министр Украины, Повышение средней зарплаты.
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