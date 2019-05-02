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Реальная зарплата в Украине за год выросла на 12,5%

Реальная зарплата в Украине за год выросла на 12,5%
19:17 Чт, 2 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Самый высокий уровень зарплат в марте-2019 зафиксирован в Киеве – 16207 грн, самый низкий - в Черновицкой области – 7437 грн.

Реальная заработная плата в Украине в марте 2019 года по сравнению с мартом 2018 года увеличилась на 12,5%, по сравнению с февралем 2019 года - на 7,6%, сообщила Государственная служба статистики в четверг.

Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в марте 2019 года по сравнению с февралем 2019 года увеличилась на 8,6%, а в годовом измерении – на 22,1%, составив 10237 грн.

Ведомство уточняет, что в феврале-2019 она составляла 9429 грн, январе-2019 - 9223 грн, декабре 2018 года -10573 грн, ноябре - 9161 грн, октябре - 9218 грн и сентябре - 9042 грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в марте 2019 года по сравнению с мартом 2018 года наблюдался в Николаевской (30,9%), Ривненской (28,8%), Донецкой (27,3%), Запорожской (25,9%), Хмельницкой (25,2%), Киевской (23,6%), Полтавской (23,5%), Винницкой (23,2%), Днепропетровской (23,1%), Черкасской (22,5%), Харьковской (21,1%) областях и г.Киеве (21,1%).

В марте 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года заработная плата больше всего возросла в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – на 42,4%, промышленности – на 27,4%, строительстве – на 26%, сфере информации и телекоммуникаций – на 25,4%, в транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности – на 24,1%, сельском хозяйстве – на 23,3%, здравоохранении и предоставлении других видов услуг – на 22,1%, операций с недвижимостью – на 22%, деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания – на 21%.

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Зарплата, Госстат, Реальная зарплата.
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