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НБУ назвал причины укрепления гривни в апреле

НБУ назвал причины укрепления гривни в апреле
17:01 Пт, 3 Май 2019 Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Нацбанк объясняет укрепление гривни в апреле рекордным притоком инвестиций в ОВГЗ.

Благоприятная ситуация на валютной рынке в Украине в апреле обусловлена высоким предложением валюты благодаря рекордному притоку иностранных портфельных инвестиций в гривневые облигации внутреннего госзайма.

Как говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за апрель, благодаря этому на валютном рынке Украины на протяжении большей части месяца превалировал тренд укрепления гривни.

В НБУ напомнили, что за месяц регулятор посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке пополнил международные резервы на 300 млн долл.

Как сообщалось ранее, украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины за апрель выросла к доллару США на 2,6% - до 26,49 грн/долл.

НБУ перечислил в госбюджет 47,6 млрд грн

Как сообщается на сайте НБУ, за этот период гривня выросла к евро на 3,5% - до 29,49 грн/евро.

Согласно приведенным данным, с начала года, за январь-апрель, гривня выросла к доллару на 4,3%, к евро - на 7%.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу года на уровне 29,4 грн/долл.

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НБУ, ОВГЗ, Курс валют, Гривня.
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