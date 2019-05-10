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Пятница, 10.05.2019
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Показатель потребительской инфляции в апреле превысил прогноз НБУ

Показатель потребительской инфляции в апреле превысил прогноз НБУ
18:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Потребительская инфляция в апреле в годовом измерении составила 8,8%.

Потребительская инфляция в годовом измерении в апреле 2019 года составила 8,8%.

Об этом говорится в Комментарии Национального банка относительно уровня инфляции в апреле .

"В апреле 2019 года потребительская инфляция в годовом измерении составила 8,8% (8,6% – в марте). В месячном измерении цены выросли на 1,0%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фактический показатель инфляции несколько превысил траекторию прогноза, опубликованного в "Инфляционном отчете" (апрель 2019 года). Это было обусловлено действием временных факторов, в частности, перебоями поставок нефтепродуктов из Беларуси и анонсированными РФ ограничениями на экспорт энергетических товаров в Украину, а также ажиотажным спросом на отдельные сырые продукты питания вследствие их ограниченного предложения.

Зато базовая инфляция снизилась больше прогноза, замедлившись в годовом выражении с 7,6% в марте до 7,4% в апреле.

Замедлилось удорожание продуктов питания с высокой степенью обработки (до 8,4% г/г), в частности мясных продуктов. Стоимость подсолнечного масла почти сравнялась с прошлогодней благодаря рекордному урожаю подсолнечника и снижению цен на масличные в мире.

Повышение цен на услуги также замедлилось (до 14,0% г/г). В течение апреля уменьшились темпы роста цен на финансово-правовые и ритуальные услуги, а также мобильную связь и отдых в санаторно-курортных учреждениях. В то же время темпы роста цен на большинство других услуг практически не изменились.

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В Нацбанке отмечают, что рост цен на сырые продукты питания ускорился (до 5,1% г/г). В частности, после снижения в марте вновь повысились темпы роста стоимости овощей борщового набора в первую очередь за счет цен на лук и белокочанную капусту. Это обусловлено возникновением ажиотажного спроса из-за недостаточного предложения этих продуктов в Украине и странах-импортерах в результате как слабого урожая прошлого года, так и сравнительно неблагоприятных погодных условий в апреле.

Цены на топливо остались ниже, чем в прошлом году (на 0,2% г/г). Одновременно их падение существенно замедлилось как под влиянием роста мировых цен на нефть, так и из-за возникновения уже упомянутых сложностей с импортом энергоресурсов из Беларуси и России.

Текущая динамика потребительской инфляции и ее составляющих отражает временное усиление влияния факторов предложения, которые обусловили более высокие темпы роста цен на сырые продукты питания, а также топливо. По оценкам Национального банка, действие этих факторов будет исчерпано в ближайшие месяцы.

Как сообщалось ранее, в Национальном банке ожидают, что по итогам 2019 года инфляция замедлится до 6,3% в годовом измерении, а в следующем году - до 5%.

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Все по теме:

НБУ, Инфляция, Рост цен, Базовая инфляция, Потребительская инфляция, Инфляционный отчет.
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