На "теплые кредиты" в государстве выделили более 140 миллионов

Новости Бизнеса: В Правительстве отчитались по итогам реализации программы энергоэффективности за период с начала 2019 года и до сегодня.

Как сообщается на сайте ведомства, по состоянию на сегодня в Украине внедрено уже около 140 программ в регионах по удешевлению "теплых кредитов".

За прошлый месяц были приняты 24 программы, на которые выделили 7,5 млн грн из городских бюджетов, сотрудничество с властями всех регионов страны продолжается, сказано в сообщении на правительственном сайте. Так, благодаря государственной и городской поддержке, у граждан есть возможность сэкономить до 80% средств, необходимых для внедрения энергоэффективных мер. В этом году на программы по "теплым кредитам" планируется выделить около 400 миллионов гривен.

На Правительственном портале сообщается, что "общие усилия Правительства и городской власти в рамках софинансировании "теплых кредитов" стимулирует население к энергоэффективности". Также в ведомстве предоставили результаты мониторинга за три года. Оказалось, что за данный период реализации программ спрос на субвенцию вырос в восемь раз. А меры по энергонезависимости становятся более комплексные.

"Призываю мэров городов, глав областных и районных госадминистранций, а также глав ОТГ внедрять местные программы удешевления "теплых кредитов", чтобы семьи имели возможность подготовиться к отопительному сезону", - прокомментировал Глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Стоит добавить, что в ОТГ активно интересуются условиями предоставления софинансирования инициатив по энергоэффективности, где местным организациям предоставляют возможность получить 30% возмещения от общей суммы, выделенной в рамках "теплого кредита". Так, спрос на данный вид субвенции в объединенных территориальных громадах вырос в три раза.