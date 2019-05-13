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НБУ предоставил трем банкам 3,1 млрд грн рефинансирования

НБУ предоставил трем банкам 3,1 млрд грн рефинансирования
12:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: bank.gov.ua

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины 10 мая провел тендер по рефинансированию банков.

Национальный банк Украины (НБУ) 10 мая на тендере по рефинансированию банков удовлетворил заявки трех финучреждений на общую сумму 3 млрд 131,8 млн. грн, сообщается на его сайте НБУ.

Средства предоставлены по ставке 17,5% годовых.

Названия банков-заемщиков не уточняются.

Как сообщалось, НБУ с 11 января 2019 года обновил операционный дизайн монетарной политики для более гибкого реагирования на переход банковской системы от профицита к дефициту ликвидности.

Основными операциями нового дизайна являются тендеры как по размещению депозитных сертификатов сроком на 14 дней, так и по предоставлению кредитов рефинансирования на этот же срок. Процентная ставка по обоим инструментам установлена на уровне учетной ставки НБУ.

НБУ начал второй этап проверки устойчивости банков

Тендеры по предоставлению рефинансирования и размещению депосертификатов не ограничены в объемах и проводятся, чередуясь, раз в неделю по пятницам: одну неделю - тендер по предоставлению ликвидности, вторую - размещение депозитных сертификатов.

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НБУ, Банки, Процентная ставка, Рефинансирование банков.
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