Минфин: были погашены евробонды на сумму в 1 млрд долларов

Новости Бизнеса: Первый выпуск облигаций по внешнему государственному займу на сумму в 1 миллиард долларов уже погашен.

На сайте ведомства сообщили, что выпуск евробондов под гарантию США был осуществлен пять лет назад под менее чем 2% ставки в год.

Так, 16 мая был погашен первый выпуск облигаций. Следующие два выпуска под гарантию США осуществлялись в 2015 и 2016 годах, их погашение планируется закрыть в 2020-21 гг. "Соглашение о гарантиях заимствования с соединенными Штатами Америки дала возможность Украине в условиях вооруженной агрессии и аннексии наших территорий получить ресурс и время для необходимых преобразований и заложить фундамент экономического роста", - сообщила Министр финансов Оксана Макарова.

Также чиновница подчеркнула, что украинская сторона благодарит своих партнеров в международной поддержке. Со своей стороны Украина своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства, в частности, связанные с выпусками еврооблигаций, и активно управляет долговой политикой. "Привлечение кредитов с низкой ставкой и под гарантию международных партнеров позволяет Украине продолжать реформы, а значит - повышать рейтинги и сохранять доверие инвесторов", - добавила Министр.

Как сообщалось ранее, уровень госдолга к ВВП за 2018 год снизился, и составлял почти 61%. Первый квартал текущего года снизил показатель на 1%. Приоритетным направлением Министерства финансов остается продуктивное сотрудничество с международными партнерами, привлечение новых инвесторов за рубежа, укрепление отношений с теми партнерами, которые поддерживают страну уже сегодня.