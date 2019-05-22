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В Украине начали торговать облигациями США

В Украине начали торговать облигациями США
12:09 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Первая сделка с облигациями иностранного государства в истории украинского рынка ценных бумаг.

Во вторник, 21 мая, на фондовой бирже ПФТС прошли первые результативные торги облигациями Департамента казначейства США. Об этом сообщает пресс-служба биржи.

В частности, была заключена и выполнена биржевая сделка по продаже 2460 облигаций Департамента казначейства США. Стоимость биржевого контракта составила 6,549 млн гривен.

"Это первая биржевая сделка с облигациями иностранного государства за всю историю существования организованного рынка ценных бумаг Украины", - говорится в сообщении.

Вышеупомянутые ценные бумаги были включены в Биржевой список ПФТС 17 мая.

Это облигации с погашением 31 января 2023 года. Их номинал - 100 долларов, а доходность - 2,375%.

Напомним, в марте Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку одобрила допуск казначейских нот правительства США к торгам в Украине.

Ранее Комиссия приняла решение о допуске акций корпорации Apple к обращению на территории Украины.

Недавно и Приватбанк получил лицензию для торговли ценными бумагами.

Торговый оборот на украинских фондовых площадках в 2018 году составил 260,866 млрд гривен, что на 26,8% больше, чем годом ранее.

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Ценные бумаги, ПриватБанк, ПФТС, Облигации США.
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