На развитие Карпатского региона направят более ₴4,5 млрд

Новости Бизнеса: На поддержку инфраструктуры Карпатского региона в 2019 году в госбюджете предусмотрено 4,5 млрд грн.

В 2019 году из государственного бюджета четырем областям Карпатского региона - Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой и Закарпатской - выделено 4,5 млрд грн на поддержку инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

В частности, Государственный фонд регионального развития – 1,171 млрд грн, субвенция объединенных территориальных громад - почти 250 млн грн, дорожная инфраструктура - более 1,5 млрд грн и сельская медицина – 1,4 млрд грн, сказано в сообщении.

«Сегодня эти регионы благодаря государственной поддержке имеют все возможности развивать не только проекты, которые формируются на региональном уровне, но и те, которые отвечают непосредственно государственной региональной стратегии», - цитирует пресс-служба вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко.

В сообщении отмечается, что еще одним инструментом для развития горных территорий является трансграничное сотрудничество. Уже утверждены две программы: это Стратегия Европейского Союза для Карпатского региона, которая предусматривает проведение скоординированной политики и внедрения совместных мероприятий по развитию региона, а также Стратегия ЕС для Дунайского региона и Дунайская транснациональная программа, на реализацию которой выделено 5 млн евро.