Госдолг Украины вырос на 1 млрд долларов

Новости Бизнеса: По состоянию на конец апреля государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 79,82 млрд долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 апреля 2019 года составил 2 124,80 млрд грн или 79,82 млрд долларов. США в долларовом эквиваленте, увеличившись в течение апреля на 1,03 млрд долл. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"По состоянию на 30 апреля 2019 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 124,80 млрд грн или 79,82 млрд долл. США", - указали в ведомстве.

Так, государственный и гарантированный государством внешний долг - 1 337,32 млрд грн (62,94% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 50,24 млрд долл., государственный и гарантированный государством внутренний долг - 787,49 млрд грн ( 37,06%) или 29,58 млрд долл."В течение апреля 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 22,22 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,03 млрд долл. США", - добавили в Минфине.

Ранее в Минфине сообщали, что с начала года Украина выплатила 166 миллиардов гривен долгов. Всего в 2019 году Украина выплатит 460 миллиардов госдолга. Пики выплат приходятся на май и сентябрь.

Отметим, в марте совокупный госдолг Украины вырос в долларовом эквиваленте на 0,54 млрд долларов (0,7%) до 78,78 млрд долларов.