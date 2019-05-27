Скачать
Понедельник, 27.05.2019
В июле снизят цены на газ для населения
В июле снизят цены на газ для населения
Турчинов напомнил, что более не выполняет обязанности секретаря СНБО
Турчинов напомнил, что уже не выполняет обязанности секретаря СНБО
Украина - Катар: где и когда смотреть матч ЧМ-2019 (U-20)
Украина - Катар: где и когда смотреть матч ЧМ-2019 (U-20)
Сегодня Лили-Роуз Депп - 20: эффектные образы модели
Сегодня Лили-Роуз Депп - 20: эффектные образы модели

Госдолг Украины вырос на 1 млрд долларов

Госдолг Украины вырос на 1 млрд долларов
15:18 Сегодня Телеграф УНН Фото: NBU/Flickr

Новости Бизнеса: По состоянию на конец апреля государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 79,82 млрд долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 апреля 2019 года составил 2 124,80 млрд грн или 79,82 млрд долларов. США в долларовом эквиваленте, увеличившись в течение апреля на 1,03 млрд долл. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"По состоянию на 30 апреля 2019 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 124,80 млрд грн или 79,82 млрд долл. США", - указали в ведомстве.

 Так, государственный и гарантированный государством внешний долг - 1 337,32 млрд грн (62,94% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 50,24 млрд долл., государственный и гарантированный государством внутренний долг - 787,49 млрд грн ( 37,06%) или 29,58 млрд долл."В течение апреля 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 22,22 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,03 млрд долл. США", - добавили в Минфине.

Государственный долг: сколько уже вернула Украина

Ранее в Минфине сообщали, что с начала года Украина выплатила 166 миллиардов гривен долгов. Всего в 2019 году Украина выплатит 460 миллиардов госдолга. Пики выплат приходятся на май и сентябрь. 

Отметим, в марте совокупный госдолг Украины вырос в долларовом эквиваленте на 0,54 млрд долларов (0,7%) до 78,78 млрд долларов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Минфин, Экономика Украины, Гарантированный долг, Госдолг Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 27 мая – День Сидора-Огуречника
02 В Одессе бунт в колонии: произошел пожар и массовый побег заключенных
03 Стало известно, кто возглавил партию "Слуга народа"
04 Гройсман о политике Порошенко: Я считаю, что мы просто разные
05 Песков заявил, что позиция РФ по вопросу пленных украинских моряков не изменится
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Госдолг Украины вырос на 1 млрд долларов
Госдолг Украины вырос на 1 млрд долларов
Бунт в колонии Одессы: в полиции рассказали подробности
Бунт в колонии Одессы: в полиции рассказали подробности
Всемирный банк предоставит Украине $200 млн в кредит
Всемирный банк предоставит Украине $200 млн в кредит
Ник Джонас нежно поздравил Приянку Чопру с годовщиной отношений
Ник Джонас нежно поздравил Приянку Чопру с годовщиной отношений
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь