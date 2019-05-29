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Украина может получить от ЕС €500 миллионов: названы условия

Украина может получить от ЕС €500 миллионов: названы условия
10:49 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Европейский Союз может продлить Украине программу макрофинансовой помощи, что предусматривает выделение 500 миллионов евро долгосрочного займа.

Гендиректор директората NEAR Еврокомиссии Кристиан Даниэльсон заявил, что Европейский Союз предлагает Украине продление программы макрофинансовой помощи, согласно которой Украине могут выделить 500 миллионов евро долгосрочного займа.

Даниэльсон сообщил об обсуждении макрофинансовой помощи ЕС, которая в последние годы была историей успеха в отношениях Украины и ЕС, а также шаги для выделения второго транша этой помощи.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что выделение макрофинансовой помощи зависит в том числе и от выполнения Украиной программы МВФ, а также напомнил о не выполненных условиях в договоре с ЕС. 

Даниэльсон напомнил, что для получения помощи, Украине необходимо принять закон о противодействии отмывания денег, об авторизованных экономических операторах, принятие среднесрочного плана реформирования таможенной и налоговой администрации. Также, он напомнил о введении действенной системы проверки электронных деклараций и начале выполнения закона о рынке электроэнергии.

Дефицит госбюджета продолжает расти

Отмечается, что система проверки электронных деклараций является требованием, которое ЕС давно требует выполнить, но Украина уже длительное время не выполняет. 

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Украина, ЕС, Сумма, макрофинансовая помощь, Долгосрочный займ.
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