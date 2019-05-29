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Нефьодов: Бюллетени не печатаются по тендеру

Нефьодов: Бюллетени не печатаются по тендеру
19:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: В Минэкономразвития заявляют, что избирательные бюллетени не печатаются по тендеру.

Печать бюллетеней для голосования не требует проведения тендерной процедуры, поскольку они являются документами со специальным уровнем защиты, сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.

"Это документы со специальной защитой… Деньги не печатаются по тендеру. Бюллетени не печатаются по тендеру. Паспорта не печатаются по тендеру – это было бы странно", – сказал он в ходе заседания межведомственной рабочей группы по наработке механизма закупок для проведения внеочередных выборов депутатов Верховной Рады в среду.

Нефьодов добавил, что Минэкономразвития подготовило проект приказа, который упрощает процесс закупок для президентских выборов-2019.

"Мы по обращению АП еще 22 числа разработали проект приказа, который прошел согласование ГРС, получил заключение уполномоченного по правам человека. Как только получим согласование и дополнительные комментарии со стороны ЦВК, мы это сделаем за один день", – сказал он.

По словам Нефьодова, каждый избирательный участок может закупить, например, урны для голосования без проведения тендерных процедур.

Как сообщалось, 22 мая парламентарии отказались включить в повестку дня сессии законопроект №10319 авторства президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в законы в связи со сменой избирательной системы для выборов народных депутатов и альтернативный ему проект закона №10319-1 авторства группы нардепов.

Также нардепам не хватило голосов и для включения в повестку дня сессии президентского проекта закона "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса".

Позже глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что ведомство не успеет подготовиться к внеочередным выборам в Раду по действующей системе закупок.

В то же время Максим Нефьодов отмечает, что действующий закон о госзакупках позволяет вовремя провести закупки, необходимые для подготовки и проведения внеочередных парламентских выборов, и не видит оснований менять законодательство.

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Выборы, Минэкономразвития, Бюллетени, Внеочередные выборы, Максим Нефодов.
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