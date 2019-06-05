Официальный курс валют на 5 июня: курс гривны снизился на 25 копеек

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины на среду, 5 июня, ослабил официальный курс гривны на 25 копеек - до 27,2069 грн за доллар.

Национальный банк Украины на среду, 5 июня 2019 года, ослабил официальный курс гривны на 25 копеек - до 27,2069 грн за доллар против 26,9548 грн за доллар во вторник. Такие данные приведены на сайте НБУ.

Основные курсы валют на 5 июня установлены на таком уровне:

27.206934 грн за доллар;

30.591477 грн за евро;

0.417530 грн за российский рубль;

34.473931 грн за фунт стерлингов.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,2069 грн за доллар против 26,9548 грн за доллар во вторник, курс гривны к евро установлен на уровне 30,5914 грн против 30,1489 грн накануне. По сравнению с 4 июня курс всех валют — вырос, курс гривны установлен на уровне 26,95 грн/долл.