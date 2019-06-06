НБУ не будет менять учетную ставку

Новости Бизнеса: Нацбанк решил оставить учетную ставку неизменной.

Национальный банк Украины принял решение не менять учетную ставку, оставив ее на уровне 17,5%.

Об этом на пресс-конференции сказал председатель Национального банка Яков Смолий.

"Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 17,5% годовых", - сказал Смолий.

По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности от инфляционных рисков, усилившихся с момента принятия предыдущего решения в апреле, и достижения целевого показателя инфляции на уровне 5% в следующем году.

Как известно, правление Национального банка в конце апреля приняло решение снизить учетную ставку с 18% до 17,5% годовых.