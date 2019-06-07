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НБУ о ситуации на валютном рынке: Ограничения мы будем вводить в самом крайнем случае

НБУ о ситуации на валютном рынке: Ограничения мы будем вводить в самом крайнем случае
16:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Нацбанк не видит оснований для введения ограничений на валютном рынке.

Национальный банк Украины считает текущие колебания на валютном рынке стандартными проявлениями гибкого обменного курса и не видит оснований для введения каких-либо ограничений.

Об этом в комментарии УНИАН сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий.

"Забудьте про ограничения. Слово "ограничения" появится, когда у нас будет какой-то масштабный, сумасшедший кризис. У нас есть другие инструменты реагирования на ситуацию – это плавающий курс, это ставка. Ограничения мы будем вводить в самом крайнем случае", - сказал Чурий.

Также он напомнил, что в рамках нового валютного законодательства введение ограничений – достаточно сложный процесс.

Справка. Украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины за май подешевела к доллару США на 1,4% после укрепления в апреле, а стоимость доллара в обменниках преодолела психологическую отметку в 27 гривен за доллар.

В начале июня гривня практически отыграла утраченные позиции, и текущие котировки на межбанковском валютном рынке составляют около 26,5 грн/долл.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу года на уровне 29,4 грн/долл.

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НБУ, Курс гривни, Валютный рынок, Курс валют, Гривня, Олег Чурий.
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