Изменена процедура выплат пожизненных стипендий

Новости Бизнеса: Средства из государственного бюджета для выплаты пожизненных стипендий будут выделяться по-другому.

Правительство внесло изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в Государственном бюджете для выплаты пожизненных стипендий. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

Постановление Кабинета министров Украины "О внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выплаты пожизненных государственных стипендий" приводит в соответствие указанные в Порядке наименование распорядителей бюджетных средств низшего уровня к наименованиям, определенных действующим законодательством.

Также постановление вносит в Порядок изменения в части названия распорядительного акта Президента Украины, согласно которому выплачиваются пожизненные государственные стипендии.