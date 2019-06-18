Официальный курс валют: НБУ укрепил гривню до 26,42 гривен

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины оставил официальный курс гривни к доллару без изменений на уровне 26,42 гривни за доллар.

Национальный банк Украины на вторник, 18 июня 2019 года, установил официальный курс гривни на уровне 26,4219 грн за доллар против 26,4171 грн за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 26,4219 грн за доллар против 26,4171 грн за доллар в пятницу, курс гривни к евро установлен на уровне 29,7643 грн против 29,8222 грн 14 июня.

Согласно сообщению Национального банка Украины, за два месяца украинцы купили валюты онлайн на 23 млн долларов больше, чем продали. Норма закона, которая позволила физическим лицам покупать валюту онлайн, заработала 7 февраля, но Национальный банк начал собирать информацию об объемах покупки весной. Таким образом, полная информация об объемах покупки физическими лицами валюты онлайн есть за апрель и май.