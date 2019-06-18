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НБУ: Риски для финансовой стабильности едва ли не самые низкие в истории

НБУ: Риски для финансовой стабильности едва ли не самые низкие в истории
14:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: НБУ заявляет об укрепившейся финстабильности, но видит угрозу в ситуации в ПриватБанком.

Финансовая стабильность Украины в последние месяцы значительно укрепилась, уровень напряжения в банковской системе снизился, однако решение суда об отмене национализации ПриватБанка является серьезным вызовом, заявил Нацбанк на презентации отчета о финансовой стабильности в Киеве во вторник.

"Мы фиксируем, что фундаментальные риски для финансовой стабильности едва ли не самые низкие за всю историю: экономические условия благоприятные, банки ликвидные докапитализированные, прибыльные", – сказала первый замглавы Екатерина Рожкова.

"Имеем ключевой краткосрочный вызов для финансовой стабильности – ситуация с ПриватБанком", – добавила она.

Рожоква отметила, что у Нацбанка существует определенный план действий, но еще раз подчеркнула, что отмена Окружным админсудом Киева решения о национализации ПриватБанка несет риски для сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и ставит под угрозу финансовую стабильность.

Нацбанк обжаловал запрет Рожковой выполнять свои обязанности

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского признал национализацию банка незаконной. В настоящее время дело находится в апелляции.

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НБУ, ПриватБанк, Финансовая стабильность, Екатерина Рожкова.
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